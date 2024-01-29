شكرا لقرائتكم خبر عن في عدة قطاعات.. اعرف عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها بمكة والان نبدء بالتفاصيل

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مشروعات مكة المكرمة

18 مشروعًا لشركة الكهرباء

الدمام - شريف احمد - واصل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة العرضيات.ورأس سموه اجتماع المجلس المحلي في العرضيات، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، واستعرض خلاله المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، ونوقشت سُبل تسريع العمل فيها.كما استقبل سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأهالي واستمع لمطالبهم.وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 39 مشروعاً، للنقل 3 مشاريع، شملت تنفيذ ازدواج طـريق (المخـواة/المجاردة/ محايل) بطول 5 كلم2، واستكمال الجزء المتبقي من ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة/ محايل) بطول 10 كلم2، واستكمال ازدواج طريق (المخواة/ المجاردة / محايل) بطول 5 كلم2.إضافة إلى 12 مشروعاً بلدياً شملت4 مشاريع سفلتة بإجمالي أطوال تزيد عن 39 ألف متر طولي، ومشاريع الأرصفة وصيانتها بلغت مساحتها 9000 متراً مربعاً، واستكمال وصيانة 3 حدائق على مساحة تزيد عن 11 مليون م2.كما تضمنت 3 مشاريع تعليمية، و18 مشروعًا لشركة الكهرباء تمثلت في تنفيذ 12 مشروعاً لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، والعمل على إنهاء 4 مشاريع لتعزيز وإحلال الشبكة الهوائية، وتنفيذ إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط وزارة الإسكان، هذا بجانب الانتهـاء مـن تنفيذ مشـاريع بأطـوال تجـاوزت 85 كلم2.وشملت أيضاً مشاريع للبيئة والمياة والزراعة، تضمنت 6 مدن زراعية بمساحة تزيد عن 700 ألف متر مربع، ومنحل إرشادي بمساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع.