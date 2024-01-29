الاتحاد الأوروبي يطالب بتدقيق عاجل في عمل "الأونروا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 5:29 مساءً

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) بتدقيق عاجل في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وقال المتحدث باسم التكتل إريك مامر: "إننا نطلب من الأونروا الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف "مامر": "من الواضح تماماً هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير".

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