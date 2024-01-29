تراند اليوم : شاهد.. جولة ل "تركي آل الشيخ" داخل ملعب المملكة أرينا قبل مباراة الهلال وإنترميامي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو جولة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ داخل ملعب المملكة أرينا قبل مباراة الهلال وإنترميامي.
وأظهر الفيديو تركي آل الشيخ وهو يتجول داخل الملعب لمتابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية المباراة .
وتنطلق اليوم مباراة الهلال وإنتر ميامي، على ستاد المملكة أرينا ضمن مباريات موسم الرياض.
وستقام البطولة بنظام النقاط إذ سيتواجه الهلال مع إنتر ميامي اليوم، على أن يلعب النصر أمام الفريق الأميركي الشمالي في لقاء سمي بـ "الرقصة الأخيرة" التي ستجمع ميسي برونالدو مجددا، في الأول من فبراير.