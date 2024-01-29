تراند اليوم : شاهد.. جولة ل "تركي آل الشيخ" داخل ملعب المملكة أرينا قبل مباراة الهلال وإنترميامي

وتنطلق اليوم مباراة الهلال وإنتر ميامي، على ستاد المملكة أرينا ضمن مباريات موسم الرياض.

محمد يوسف

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