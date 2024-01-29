تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول يوضح كيفية اكتشاف جرائم الفساد التي تورط فيها رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا "عمرو المدني"

صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووكيل الهيئة، أحمد الحسين، كيف توصلت الهيئة لاكتشاف جرائم الفساد التي تورط فيها رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني.

فساد مالي وإداري

وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية":" الهيئة لديها الأدوات التي تمكنها من الوصول إلى جمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف جميع الوقائع التي تنطوي على فساد مالي وإداري وضبط مرتكبيها ".

ملاك الشركة

وأضاف: " رصدت الهيئة قيام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمحافظة العلا بتزكية الشركة المذكورة في البيان وأنها من الشركات الرائدة بحكم عمله السابق فيها وأفصح أنه لم يعد له علاقة بها وبناءا على ذلك تم التعاقد معها من قبل الهيئة الملكية، لكن تبين من التحريات أن المذكور لا يزال من ضمن ملاك الشركة، وخروجه منها كان بطريقة صورية فقط، وكان يستلم الأرباح السنوية".

استغلال نفوذ

وتابع: "كما تبين للهيئة استغلاله نفوذه الوظيفي من خلال إلزام بعض الشركات المتعاقدة مع الهيئة الملكية بتنفيذ أعمال خارج نطاق العقد وذلك لمصلحته الشخصية".

وأردف: "كما تبين أنه قبل التحاقه بالعمل الحكومي تم ترسية عدد من المشاريع بطريقة غير نظامية على الشركة المذكورة في البيان بالاشتراك مع أحد أقاربه". لافتا إلى أنه بعد ذلك انكشفت باقي الجرائم وتم إيقاف رئيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا.