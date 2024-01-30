شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح آلية جديدة للصعود إلى غار حراء في مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتح مركز تفويج الزوار إلى غار حراء بمكة المكرمة، آلية جديدة للصعود إلى غار حراء بمسارات أسهل ومعارض تثري تجربة الزوار دون عشوائية بالتعاون مع عدة جهات حكومية.

وقال مراسل العربية أن الطريق الجديد لغار حراء يساعد الحجاج على السير بأمان دون القلق من أي طرق وعرة مثل الطريق القديم.

وأضاف المراسل أن الجهات المنظمة لهذا المكان هي عديدة مثل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، وهيئة التراث التابعة لبرنامج الثقافة وبرنامج ضيوف الرحمن التابع لرؤية 2030 والأمانة وغيرهم.

وتابع المراسل أن هناك خريطة كاملة للغار من بداية دخوله وحتى خروجه، والمسافات بالامتار، وأهدافه ومعلومات عنه.