تعليق الدراسة في مكتبَي تعليم الوسط والمندق بالباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الادارة العامة لتعليم الباحة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في وسط الباحة ومحافظات: المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.

وقالت إدارة تعليم الباحة "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ‫عن بُعد عبر منصة مدرستي في مكتبَي التعليم بالوسط والمندق، بمحافظات: (المندق والقرى وبلجرشي وبني حسن ووسط الباحة)، وجميع المدارس التابعة لهما اليوم الثلاثاء".

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