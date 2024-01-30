جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن قائمة الـ100 الأفضل بتسجيل براءات الاختراع

الدمام - شريف احمد - في إنجاز بحثي نوعي جديد ومتميز، دخلت جامعة الأمير محمد بن فهد ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع لعام 2023، حيث سجلت الجامعة 38 براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.وجاء ذلك وفقًا لقائمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، استنادًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي.