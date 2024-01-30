تعرف على أبرز التعديلات المقترحة على السجل التجاري

تستعد وزارة التجارة لإصدار نظام جديد للسجل التجاري والأسماء التجارية، يتضمن تعديلات جوهرية على النظام الحالي. ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي: إلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يعني أن المؤسسة الفردية لن تتمكن من إصدار سجل تجاري جديد لكل فرع لها.

منع المؤسسات الفردية من إصدار أكثر من سجل تجاري واحد للمالك نفسه، ما يعني أن المالك الفردي لن يتمكن من إنشاء أكثر من مؤسسة فردية واحدة.

إصدار السجل التجاري الفرعي للمنشآت التي ترغب في فتح فروع أخرى في سوق العمل، مقابل رسوم تبلغ 100 ريال بالإضافة إلى رسوم اشتراك الغرفة التجارية.

إمكانية حجز الأسماء التجارية بإضافة حروف وأرقام، وكذلك الحجز بحروف إنجليزية مقرونة بالاسم نفسه باللغة العربية.

عدم السماح بتكرار المقطع الأوسط من الاسم التجاري حتى وإن اختلف المقطع الأخير للاسم.

حذف النشاط من السجل التجاري في حالة عدم إصدار ترخيص له خلال الفترة المحددة.

وجوب إشعار وزارة التجارة للجهات المرخصة عند إصدار سجل تجاري لنشاط يتطلب ترخيصاً قبل الإصدار.

وجوب إشعار الجهات المرخصة وزارة التجارة عند إصدار ترخيص لنشاط مسجل بالسجل التجاري.

فتح حساب بنكي للمنشأة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار السجل.

إمكانية التنازل عن الاسم التجاري بشكل منفصل عن السجلات المرتبطة به.

التعليق الآلي للسجلات والتأكيد السنوي للبيانات، ورفع تعليق القيد، إلى جانب تحديث بيانات المالك ومدير المؤسسة، وكذلك الشريك ومدير الشركة.

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