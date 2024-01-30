شكرا لقرائتكم خبر عن منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع بالأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرَت موافقةُ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح 200 متبرعٍ ومتبرعةٍ من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

أحمد بن حسن بن علي آل ربح ، أحمد بن عبدالله بن أحمد السيف ، أحمد بن محمد حبيب بن أحمد فلاته ، أحمد بن ناصر بن محمد آل منصور ، أسماء بنت مكي بن علي بن محمد موكلي ، أشجان بنت محمد بن أحمد جبريل ، اليزيد بن ناصر بن رحيل الأشجعي العنزي ، أمل بنت إبراهيم بن عبدالله مشرفي ، أحمد بن سعد بن عبدالله الذيبان ، أسيل مشاري بن صالح بن عبدالله الهويمل ، أماني بنت عبدالرحمن بن عبدالله العمري ، أمل بنت أحمد بن علي الجعفر الشمري ، بخيته بنت سليمان بن سلامه بوخشيره الربيلي ، بدر بن عبدالمحسن بن جمعان الروقي ، بندر بن محمد بن أحمد لغبي ، ثامر بن فهد بن سعد العبدلي ، جبران بن محمد بن حسين الرازحي ، جميله بنت مشبب بن فايز الملحي السبيعي ، جواهر بنت فهد بن محمد الخرصان ، حسام بن عبدالرحمن بن فقير الله البلوشي ، حسان بن عبدالله بن حماد الهتلان ، حسن بن ناصر بن محمد كريري ، حسين بن عبدالوهاب بن سالم آل سعيد ، حمد بن علي بن سالم الجابر المري ، حنين بنت سلطان بن وجدي شيخ علي ، خالد بن ثاني بن عوض العميري ، خالد بن عارف بن بلهيد الروقي العتيبي ، خالد يحى بن جبران بن علي سحاري ، راشد بن محمد بن راشد الجابري المري ، رماء بنت عبدالإله بن محمد بجود ، رمضان بن بخيت بن سعيد البشيري الزهراني ، سارة بنت شافي بن علي الجبهاني الاكلبي ، سعود بن مناع بن خليفه المسعري الدوسري ، سعيد بن الهيلم بن سعيد الرجوع الشراري ، سلمان بن صالح بن زايد آل سلطان العمري ، سليمان بن محمد بن سعد العطالله ، سمير بن علي بن إسماعيل غبري ، سميره بنت حامد بن عبدربه عبدالعال ، شمعه بنت أحمد بن محمد خرمي ، صالح بن موسى بن سلطان براتي ، صفيه بنت حسن بن إبراهيم العثمان ، طارق بن عبدالله بن محمد آل خميسه ، عايض بن محمد بن علي المازني عسيري ، عبدالإله بن حظيظ بن عبدالله الاحمدي الثعلبي ، عبدالرحمن بن مفرح بن حسن السلمي المالكي ، عبدالعزيز بن حماد بن حامد العمري السفياني ، عبدالعزيز بن محمد بن جبران عقل ، عبدالله بن جعفر بن علي البراهيم ، عبدالله بن رده بن عبدربه السويحي ، عبدالله بن ضليل بن صالح الحليسى الشراري ، عبدالله بن عبده بن موسى ناجعي ، عبدالمقيت بن عبدالإله بن عبدالرحمن الماص ، عبير بنت سعد بن عبدالعزيز الدقيل ، عبير بنت عوض بن محمد القحطاني ، علي بن حمد بن عايض آل عيفان القحطاني ، علي بن سعد بن علي السليماني ، علي بن صالح بن عبدالمحسن العلياني الشمري ، علي بن فواز بن معتز معتز ، علي بن مقداد بن معتوق المشور ، غازي بن نايف لهمود السنجاري الشمري ، فارس بن أحمد بن صالح معلاق ، فاطمة بنت جرادي بن عبده اريبي ، فالح بن مسفر بن فالح المصارير الدوسري ، فهد بن خاتم بن معيوض العضيانى الحارثي ، فهد بن عابد بن دريعان النماصي الشمري ، فواز بن أحمد بن سعودي مسودي ، فيصل بن حسن خضر علي ، فيصل بن عبدالله بن علي زرعان القرني ، ماجد بن أحمد بن حسان الجميل ، ماجد بن أحمد بن معيض الحسني الزهراني ، ماريه بنت محمد بن محمد محنشي ، ماهر بن سميحان بن نزال الفليحاني الشراري ، مبارك بن سعيد بن محمد الكدادي الهاجري ، مبروك بن مبخوت بن مبارك آل مسفر الكربي ، مجيد بن علوان بن علي أحمد هلال ، محمد بن خميس بن عريب رعبدى ، محمد بن فرحان بن أحمد سنان ، محمد بن منيع أبن عبدالله الخليوي ، مشعل بن حسن بن محمد آل سعيدان الأسمري ، منصور بن جاسر بن منصور الجاسر ، مها بنت علي بن عبدالوهاب السعيد ، مهدي بن يحي بن مهدي بن جار الله الربيعي ، مؤيد بن أحمد بن حبيب آل فردان ، ناشي بن فهيد بن غريب آل خليف الودعاني ، ناصر بن عباس بن أحمد بوحلق ، ناهي بن دايج بن باسط الدغماني الرويلي ، نايف بن سليمان بن محمد البسبسي الحويطي ، نواف بن سليمان بن مطر العضيله المطيري ، نواف بن فايز بن سلطان الرشيد ، نورا بنت عاطف أبن عايض العاطفي ، نوره بنت صالح بن عبدالله العطوي ، نوره بنت فرحان بن مبارك المحمدي ، نوف بنت هليل بن حماد الشمالي العطوي ، هاجر بنت عبدالله بن مطلق العتيبي ، هشام بن صالح بن خضران الفهمي الزهراني ، هلال بن عيد بن عاطي العمراني الحارثي ، وائل بن عواد بن موسى بن علي الحيدري ، وسن بنت فائز بن حامد السبيعي العنزي ، وعد بنت علي بن هلال السني الزهراني ، وليد بن صالح بن سعدون السعدون ، إبراهيم بن حسين بن محمد فيسي ، إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الناصر ، إبراهيم بن فهد بن محمد زيادي ، أحمد بن حسين بن محمد مغربي ، أحمد بن صالح بن حمد القاسم ، أحمد بن عائل بن عوضه شعاب ، باسل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضائع ، بدر بن سليمان بن عثمان التركي ، بسام بن عيد بن عواد العوفي الحربي ، جابر بن زائد بن علي الطحاني عسيري ، جميل بن محيل بن عبدربه بني محمد اللحياني ، جواد بن حماد بن شافعي فكري ، حسين بن جعفر بن منصور الملاحي ، حسين بن قاسم بن منصور الشريمي النخلي ، خالد بن محمد بن باشه الطويرقي ، راشد بن حسن بن أحمد المراشده البارقي ، رجاء بن خالد أبن عبدالهادي المسارير الهاجري ، زياد بن علي أبن أحمد العلوي الزهراني ، سامي بن محمد بن شامان العوفي ، سليمان بن مهتي بن مفرح الجابري ، سلمان بن خالد بن إبراهيم بن صالح الناصر ، سليمان بن محمد بن أحمد آل مغرم عسيري ، صالح بن سوندى بن مهدي السريحلى ، صالح بن محمد بن غنام القلادي الرشيدي ، طارق بن محمد بن أحمد فارس الأمير ، عابد عبدالله محمد آل جروين ، عبدالرحمن بن سعدالله بن سعد الشنيني السلمي ، عبدالعزيز بن حسين بن أحمد قحل ، عبدالعزيز بن دحام بن مثقال الرمالي الشمري ، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الأحمد ، عبدالعزيز بن فهد بن محسن العلوي الحربي ، عبدالعزيز بن مقبول بن سلمان المرواني الجهني ، عبدالعزيز محمد بن علي النقي ، عبدالله بن إبراهيم بن صالح الهذلول ، عبدالله بن سلطان بن دعبكان الكريزي البقمي ، عبدالله بن فيصل بن عبدالله الجعفر ، عبدالله بن محمد بن عبدالله الآجامي ، عبده بن محمد بن محمد أبو سواده كعم ، علي بن كريم بن صالح النخلي ، علي بن محمد بن مبشر آل حزمه الشهري ، عمر بن حامد بن أحمد الهلالي ، عمر بن عبدالرحمن بن علي باتيس ، عمر بن محمد بن حسن الشنقيطي ، فهد بن ظافر بن ريفان لسلوم اليامي ، فواز بن داهش بن علي آل الحارث اليامي ، فيصل بن ثريان بن حسبان الفدعاني العنزي ، فيصل بن عايض بن شبيب الذيابي العتيبي ، فيصل بن ماجد بن عواض النفيعي ، قصي يحي بن أحمد بن أحمد حضي ، ماجد بن زكري بن فرحان غزواني ، ماجد بن محمد بن عطية الله السعدي الزهراني ، مازن بن محمد بن محنف بجوي ، ماهر بن معتوق بن أحمد الخرماني ، محمد بن جابر بن علي آل مقطوف عسيري ، محمد بن مناور بن دغيم الرمالي الشمري ، محمد بن منصور بن جواد أبو جعيد ، مرتضى بن محمد بن عبدالله المسيليم ، مرزوق أحمد محمد أبو راديه ، مهدي بن علي بن جاسم بن صولان ، موسى بن أحمد بن موسى العاصمي ، ناصر بن جابر بن حضرم الجحدلي ، ناصر بن عبدالظاهر بن عبدالله كرم ، نايف بن باحل بن سحبل الغيتي الشمري ، نايف عبده علي عسيري ، وليد بن محمد بن سعيد السوندي ، ياسر بن محمد بن سعيد الخزمري الزهراني ، ياسر بن أحمد بن محمد أبو حيه ، ياسر علي صالح المطيري ، يوسف بن شايم بن بسام الأسلمي الشمري ، أحلام بنت حسن بن محمد شاووش ، البندري خالد بن إبراهيم بن صالح الناصر ، أمجاد بنت محمد بن يحي جبارى ، إيناس بنت محمود بن حماد مسيعيد العطوي ، بدريه بنت مطلق علي العلوي الحربي ، حليمه بنت شبنان بن تركي القشيري ، حليمه بنت محمد بن سعيد عامري ، خلود بنت محمد بن حزام القرشي الزهراني ، ريناد محمد بن علي بن سالم معيني ، ساره بنت سفاح بن بدر القاسمي الظفيري ، سحر بنت سمران بن باخت العوفي ، سلمى بنت حمود بن إبراهيم مطهري ، سلمى بنت صالح بن ناصر الهواوي ، سهام بنت خالد بن محمد بن مسلم ، عذبه بنت عواد بن حببان الجبوري العنزي ، فاطمة بنت علي بن حمد الحواس ، فردوس بنت مبارك بن عوض بلحصين العفاري ، لطيفه بنت زيد بن عبدالعزيز الحسيني ، لولا بنت عبدالله بن زهير أبوديه الشهري ، مروه بنت فيصل بن محمد مأمون يماني ، مشاعل بنت سعد بن سعود العيسى ، مشاعل بنت يحى بن محمد السويلمين العطوي ، ملاك بنت عيسى بن عبد المحيسن ، منال بنت عيضه بن جويبر الحميدان القرشي ، منى بنت محمد بن حسين الأخرش ، منيره بنت سعيد بن محمد آل قبي الغامدي ، نوت محمد بن حنيظل بن قطيم المريخى ، نوف بنت عبدالله بن محمد الحصان ، هناي بنت عبدالوهاب بن مناور الضيف الله ، وضحى بنت شالح بن مبارك آل بو سباع الدوسري.