رسميا.. تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني إلى هذا الموعد

قررت وزارة التعليم تقديم موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني.

وستكون هذه الاختبارات يوم الخميس الموافق 5 شعبان وتنتهي يوم الأربعاء 11 شعبان.

وبموجب هذا القرار، سيتم بدء إجازة نهاية الفصل الثاني ويوم التأسيس يوم الخميس 12 شعبان.

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