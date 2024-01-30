تراند اليوم : شاهد.. حارس ميسي الشخصي يركض معه طوال مباراة الهلال وإنتر ميامي.. ويتجول بين قوات الأمن

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الحارس الشخصي، للأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يتبعه طوال مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، خلال افتتاح بطولة كأس موسم الرياض.

وأوضح مقطع الفيديو حارس ميسي، وهو يركض على خط الملعب طوال المباراة، ويتجول بين قوات الأمن ليكون قريباً من اللاعب الأرجنتيني.

وركض الحارس من خط مرمى فريق إنتر ميامي، حتى وصل إلى منطقة جزاء الهلال من خارج الملعب ليكون بمحازاة ميسي طوال المباراة.

ويأتي ركض الحارس الشخصي طوال المباراة، ليكون قريباً من ميسي، ويمنع أي محاولة وصول للاعب الأرجنتيني، سواء من المشجعين أو غيرهم.

الجدير بالذكر أن فريق الهلال فاز على ضيفه إنتر ميامي، 4-3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن افتتاح بطولة كأس موسم الرياض.