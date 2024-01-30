شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع في عموم مناطق المملكة.

جاء ذلك عبر تعميم رسمي "الشؤون الإسلامية" وجهته لجميع فروعها يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى.

يأتي ذلك إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق العشرين من شهر رجب من العام الجاري ١٤٤٥هـ .

ودعت الوزارة الجميع لأداء تلك السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من نوافل الطاعات.