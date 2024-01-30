شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصل السعودية في أول زيارة رسمية منذ توليه الحكم والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام