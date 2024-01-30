شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، انتهاء التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14، الذي تنظمه "موهبة" سنوياً، بشراكة إستراتيجية مع كل من: وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للقياس.

وقد بلغ عدد المسجلين في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن تحقيق هذا الرقم الاستثنائي في أعداد المسجلين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، كان نتيجة التعاون المستمر بين الجهات الشريكة، وفي مقدمتها وزارة التعليم، ودعمها المستمر للمؤسسة، بالإضافة إلى وعي المجتمع وأولياء الأمور وقادة المدارس في مختلف مناطق المملكة، وحث الطلبة للتسجيل في البرنامج لاكتشاف مواهبهم. مقعد مجاني

بلغت نسبة الزيادة في أعداد المسجلين في هذا العام 72% مقارنة بالعام الماضي، في حين تم تمديد فترات التسجيل لهذا العام لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر. وحرصاً على تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة لخوض هذه التجربة، فقد خُصص 43500 مقعد مجاني لأداء المقياس، وُزعت من خلال إدارات الموهوبين في جميع إدارات التعليم المختلفة.

ويُعد "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"، المحك الأساسي لتقييم قدرات الطلبة وقبولهم في الخدمات والبرامج كافة المقدمة من موهبة والوزارة، حيث يكشف المقياس عن قدرات الطالب من عدة محاور، تتضمن المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء. ويتاح للطلبة أداء المقياس باللغتين العربية والإنجليزية، عبر أكثر من 100 مقر محوسب للطلاب المستهدفين من الصف الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي. برامج إثرائية

يذكر أن "موهبة" استثمرت منذ نشأتها في بناء مناهج علمية متخصصة، والعديد من البرامج الإثرائية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وغيرها، من أجل تقديمها للطلبة في جميع المراحل الدراسية، بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة العالمية، إضافة إلى وجود برامج متخصصة لصقل مهارات الطلبة الموهوبين في البحث العلمي واللغة الإنجليزية، وتأهيل الطلبة للقبول في الجامعات العالمية المرموقة.