برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تنطلق، في يوم 25 رجب 1445هـ الموافق 6 فبراير 2024م، ولمدة (3) أيام فعاليات الدورة الـ(20) لـ"ملتقى قراءة النص"، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة الأدبي قراءات ومراجعات في منجز المرحلة"، فيما سيكون الأديب الدكتور عبدالله المعطاني الشخصية المكرمة في هذه الدورة.



كانت هذه تفاصيل خبر برعاية أمير مكة..نادي جدة الأدبي يحدد 6 فبراير موعدًا لـ"قراءة النص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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