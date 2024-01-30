"21" منظّمة دولية تُعرب عن استيائها من تعليق تمويل "الأونروا"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت "21" منظمة غير حكومية دولية، اليوم "الثلاثاء"، عن استيائها من إعلان "12" دولة تعليقَ تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في الوقت الذي تشهد فيه غزة كارثة إنسانية.

وأوضحت "21" منظّمة، بينها: "أوكسفام، وأطباء العالم، وسيف ذا تشيلدرن، والمجلس الدنماركي للاجئين" في بيان مشترك؛ أن "الأونروا" هي المزوّد الرئيسي للمساعدات في غزة والمنطقة، وأن وقف التمويل سيؤثّر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليونَيْ مدني أكثر من نصفهم من الأطفال، وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

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