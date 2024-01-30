شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثّ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عموم المسلمين على الحرص على أداء صلاة الاستسقاء؛ بناءً على دعوةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى إقامتها في جميعِ أنحاء المملكة يوم الخميس القادم؛ تأسّيًا بسنّة نبيّنا محمّد صلى الله عليه وسلم.

وبيّن رئيس الشؤون الدينية فضل صلاة الاستسقاء؛ وأهمّية اتباع هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في رفع هذا البلاء بالاستسقاء وهو طلب الغوث من الله تعالى.

وتابع قائلًا " إنّ صلاة الاستسقاء سنّةٌ مؤكّدة ينبغي على المسلمين إحياء هذه السنّة والحرص عليها. خادم الحرمين الشريفين وحثّ رئيس الشؤون الدينية العباد على الشكر في السراء، والصبر في الضراء واللأواء، فكم من بلاد وأقطار تعاني طيلة العام من قلّة الأمطار، وغور الآبار، وجدب الديار".

واختتم تصريحه بالتذكير بدعوةِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مؤكدًا أنّ على المسلمين الحرص على أداء هذه السنّة وحضورها والابتهال إلى الله بالدعاء بطلب الغيث الهني.