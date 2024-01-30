شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 أشخاص لترويجهم 1.6 كيلو من الحشيش والأقراص المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لاتخاذهم فيلا سكنية وكرًا لترويج (1.6) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص. مكافحة المخدرات تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

