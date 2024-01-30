شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 733 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2023م، من انتزاع 733 لغما في مختلف مناطق اليمن.

وتضمنت لغمين مضادين للأفراد، و126 لغماً مضاداً للدبابات، و602 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق "مسام" من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و180 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة مبتكرة في محافظة عدن. محافظة الحديدة وفي محافظة الحديدة نزع 62 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية حيس.

كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية رغوان. ألغام اليمن وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، و41 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 17 لغما مضادا للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يناير إلى 3.514 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 430 ألفاً و323 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.