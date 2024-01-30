انت الان تتابع كندا تخصّص نحو "30" مليون دولار لتمويل المساعدات لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 يناير 2024, 3:48 مساءً

أعلنت كندا، اليوم "الثلاثاء"، تمويلًا جديدًا بقيمة "40" مليون دولار كندي "29.8 مليون دولار أمريكي"؛ لتوفير الغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية الأخرى لغزة. وأوضحت وزارة الشؤون العالمية الكندية، في بيان، أن الأموال سيتمّ تخصيصها للوكالات الدولية؛ ومنها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية. وكانت كندا قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.

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