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تراند اليوم : شاهد.. هند القحطاني تستعرض فرشاة ومعجون أسنانها المصنوعين من الذهب.. وتعلق: من الطناخة مطلية عيار 24

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صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة سناب شات ، مقطع فيديو كشفت خلاله عن استخدامها فرشاة أسنان مطلية بالذهب.

وقالت خلال الفيديو:" هنودة كل يوم تفرش أسنانها بفرشاة ذهب، مطلية ذهب عيار 24، ومعجون الذهب معجوني معجون المطانيخ ذهب عيار 24".

وأضافت:" من الرفاهية اللي وصلت لها حتى معجوني واستخدامي اليومي في الصباح والمساء ذهب".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "بلاش هياط ندري أنه بس لون يعني مو ذهب". وأضاف مغرد: "للي بيعرف السعر الفرشة و المعجون ب 588 ريال !!".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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