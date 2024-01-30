تراند اليوم : شاهد.. هند القحطاني تستعرض فرشاة ومعجون أسنانها المصنوعين من الذهب.. وتعلق: من الطناخة مطلية عيار 24

صحيفة الخليج 365: نشرت مشهورة سناب شات هند القحطاني، مقطع فيديو كشفت خلاله عن استخدامها فرشاة أسنان مطلية بالذهب.

وقالت خلال الفيديو:" هنودة كل يوم تفرش أسنانها بفرشاة ذهب، مطلية ذهب عيار 24، ومعجون الذهب معجوني معجون المطانيخ ذهب عيار 24".

وأضافت:" من الرفاهية اللي وصلت لها حتى معجوني واستخدامي اليومي في الصباح والمساء ذهب".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "بلاش هياط ندري أنه بس لون يعني مو ذهب". وأضاف مغرد: "للي بيعرف السعر الفرشة و المعجون ب 588 ريال !!".