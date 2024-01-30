تكريم عالمي للمملكة لخلو غذائها من الدهون المتحولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، في مقرها الرئيس في مدينة جنيف السويسرية، الهيئة العامة للغذاء والدواء بمناسبة حصولها على شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة الاصطناعية، وذلك ضمن أول 5 دول في العالم إلى جانب (مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، مملكة تايلاند). وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، خلال حفل التكريم، الشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها في تعزيز الصحة العامة، وإطلاق مستهدفات من شأنها الإسهام في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة وهو يتمتع بصحة وعافية، ليحظى بحياة عامرة وصحية، فقد عملت «الهيئة» على وضع استراتيجيتها للغذاء الصحي والتغذية في عام 2017م، والتي هدفت إلى تعزيز النمط التغذوي الصحي للمجتمع، وتحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، وذلك من خلال وضع سياسات لخفض محتوى المنتجات الغذائية من الملح والسكر والدهون، ومن أبرزها الإفصاح عن السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا في الصناعات الغذائية، والتي تعد المصدر الرئيس للدهون المتحولة الاصطناعية، وذلك في الأول من يناير لعام 2020م. خطوات إلزامية واسترشادية: وضع حد أعلى للدهون المتحولة لا يتجاوز 5 %.

الوصول لمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا.

تقليل العبء الاقتصادي الناجم عن أمراض الدهون.

تسويق المنتجات الغذائية التي تصنع في المملكة.

تطوير مختبرات التحقق من خلو المنتجات الغذائية.

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