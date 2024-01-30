انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 50%

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وأعلن الجلاجل عن إكمال المرحلة الأولى من التحول الصحي بنتائج مبشرة وإنجازات صحية ورقمية، منها انخفاض وفيات الحوادث المرورية إلى النصف، بالإضافة إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالسياسات الغذائية التي اتخذتها المملكة لرفع وقاية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم، وأيضا ارتفاع متوسط عمر الإنسان المتوقع إلى 77.6 سنة، والعمل على وصوله إلى 80 سنة بحلول عام 2030.
كما أعلن وزير الصحة عن بدء المرحلة الثانية من التحول الصحي بعزيمة وإرادة عنوانها «الجودة»، وهي المرحلة الأكثر أهمية وأثرا، كونها تستهدف الانتقال الفعلي للتجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، مقدما شكره لجميع من أسهم في إتمام المرحلة الأولى، ولأبطال الصحة نظير جهودهم وتفانيهم.
واختتم الحفل بتكريم مسارات نموذج الرعاية الصحية، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، حيث تم تكريم التجمعات الصحية المتميزة في المسارات، بالإضافة لتكريم رؤساء المجالس الاستشارية على مستوى المملكة، نظير ما قاموا به من جهود في إتمام المرحلة الأولى من التحول.
المرحلة الأولى من التحول:
- إطلاق 20 تجمعا صحيا في مختلف المناطق المملكة.
- انخفاض وفيات الحوادث المرورية إلى النصف.
- إشادة منظمة الصحة العالمية بالسياسات الغذائية.
- ارتفاع متوسط عمر الإنسان المتوقع إلى 77.6 سنة.
- العمل على وصوله إلى 80 سنة بحلول عام 2030.
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