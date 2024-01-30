شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ برنامج نور السعودية في "إمباكي" بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة العمى

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 490 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.