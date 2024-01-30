اخبار السعوديه

"الملك سلمان للإغاثة" ينفذ برنامج نور السعودية في "إمباكي" بالسنغال

0 نشر
واس - إمباكي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ برنامج نور في "إمباكي" بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 490 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.

مكافحة العمى

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا