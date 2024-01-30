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شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" ينفذ برنامج نور السعودية في "إمباكي" بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إمباكي بجمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 490 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 490 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح التام.