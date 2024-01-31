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حتى 9 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء.
يشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #ثادق ...+1

للتفاصيل https://t.co/nAS9J3UpM9 #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SDIC55ny89— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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