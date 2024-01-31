شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 صباحًا.. ضباب خفيف على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء.
يشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
يشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #ثادق ...+1للتفاصيل https://t.co/nAS9J3UpM9 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SDIC55ny89— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة #ثادق ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 30, 2024
للتفاصيل https://t.co/nAS9J3UpM9 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SDIC55ny89