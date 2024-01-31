تمديدات أرضية للكهرباء بأحياء الدرب

شرعت شركة الكهرباء بمنطقة جازان بأعمال التمديدات الأرضية بعدد من أحياء أبوالسداد ونخب وأبويحيى بمحافظة الدرب. وأوضح أحد المهندسين العاملين بالمشروع أن العمل يجري حسب المخطط، وتم إنجاز 28 محولا والمتبقي 12 فقط، وجاري العمل على إنجازها، وجرى تمديد الكيابل الأرضية في كامل محافظة الدرب وسيتم الاستغناء عن الأسلاك الهوائية والأعمدة الخشبية الحديدية بعد تشغيل المشروع.



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