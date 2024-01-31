شكرا لقرائتكم خبر عن سمو الأمير فيصل بن سلمان يتفقد مشروع موسوعة الحج والحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.