شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف أكبر مؤتمر للأمم المتحدة لحماية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية