شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس الشورى يبحث تعزيز التعاون مع برلمان ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما اجتمع وفد مجلس الشورى بعضو البرلمان الألماني عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني أرمين لاشيت، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية. الإدارة الرياضية وعلى الصعيد ذاته، عقد وفد مجلس الشورى اجتماعاً مع أعضاء لجنة

نوه أعضاء البرلمان الألماني بما تشهده المملكة من تطور وحراك في المجال الرياضي، باستضافاتها المتنوعة للمسابقات الدولية. البرلمان الألماني كما استمع وفد مجلس الشورى خلال زيارته مقر البرلمان الألماني، إلى شرح تعريفي حول النظام التشريعي البرلماني الألماني، واطلع في جولة على المحطات التاريخية للبرلمان، وقاعات البرلمان الألماني شملت حضور جانب من جلسة البرلمان.

وضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى خلال الزيارة، أعضاء مجلس الشورى أسامة بن ياسين الخياري، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور سلطان بن عقلاء المرشد، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، والدكتور محمد بن حسين عشري. الدمام - شريف احمد - التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاغ" آيدان ازوجون، في إطار الزيارة الحالية الى يقوم بها الوفد إلى ألمانيا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.كما اجتمع وفد مجلس الشورى بعضو البرلمان الألماني عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني أرمين لاشيت، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما العلاقات البرلمانية.وعلى الصعيد ذاته، عقد وفد مجلس الشورى اجتماعاً مع أعضاء لجنة الرياضة في البرلمان الألماني جرى خلاله مناقشة التجربة الألمانية في الإدارة الرياضية، ومدى الاستفادة من التجارب المتميزة للبلدين في الشأن الرياضي.نوه أعضاء البرلمان الألماني بما تشهده المملكة من تطور وحراك في المجال الرياضي، باستضافاتها المتنوعة للمسابقات الدولية.كما استمع وفد مجلس الشورى خلال زيارته مقر البرلمان الألماني، إلى شرح تعريفي حول النظام التشريعي البرلماني الألماني، واطلع في جولة على المحطات التاريخية للبرلمان، وقاعات البرلمان الألماني شملت حضور جانب من جلسة البرلمان.وضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى خلال الزيارة، أعضاء مجلس الشورى أسامة بن ياسين الخياري، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتور أيوب بن منصور الجربوع، والدكتور سلطان بن عقلاء المرشد، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، والدكتور محمد بن حسين عشري.