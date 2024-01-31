شكرا لقرائتكم خبر عن تجمّع مكة المكرمة الصحي يُدشّن عيادات الطب الوقائي بمستشفيات العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن تجمّع مكة المكرمة الصحي عيادات الطب الوقائي في مستشفيات العاصمة المقدسة التي تأتي في إطار التوسع المستمر لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الرعاية الوقائية هي إحدى المكونات الرئيسة في نموذج الرعاية الصحية؛ وذلك لتعزيز صحة الأفراد والوقاية من الأمراض، ويرتكز عمل العيادة الوقائية على تقديم خدمات طبية متخصصة منها التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والسرطان، والتحصينات، والعلاجات الوقائية وصحة المسافرين، وهشاشة العظام، والمشورة الطبية، والتدخل الوقائي لمجموعة متنوعة من الأمراض المعدية والحالات الصحية. تعزيز الرعاية الصحية

وأضاف، أن العيادة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية التي تعمل بإشراف فريق طبي متخصص وذي خبرة عالية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة، حيث ستسهم هذه العيادة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية والوقائية في المنطقة وتلبية احتياجات السكان والزوار.

وبين التجمع الصحي، أن مبادرة إنشاء عيادات الطب الوقائي في المستشفيات هي الأولى من نوعها على مستوى التجمعات الصحية؛ وتهدف إلى إنشاء نظام صحي وقائي مستدام في المستشفيات تتكامل فيه الخدمات الوقائية السريرية مع الخدمات الوقائية التي تقدم من خلال المراكز الصحية.