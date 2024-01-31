شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق التأمين على العمالة المنزلية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

حفظ حقوق الأطراف

بيئة مناسبة

الدمام - شريف احمد - يدخل حيز التنفيذ غدًا الخميس، قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل، عبر منصة مساند.وأوضح مختصون خلال حديثهم لـ "اليوم" أن إطلاق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" سيحقق نقلة كبيرة في حفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية خصوصاً أنها تحسن العلاقة التعاقدية وتعوض المستقدم عن خسائره في حال التغيب أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.وأكدوا ان المملكة في تشريعاتها وتحسينها المستمر للعلاقات التعاقدية وإدخال التقنية في ضبط مسلمات العقود، أصبحت من أفضل البيئات المنصفة لحقوق وواجبات العامل والتي تتوافق أولاً مع الشريعة من حسن التعامل وثانياً مع عادات وتقاليد المملكة المضيافة وثالثاً توافقها التام مع مشرعات حقوق الإنسان.قال المستثمر في قطاع الاستقدام عامر العمري: يأتي التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية بوقت مهم يحقق حفظ الحقوق لكافة الأطراف، فهو يغطي حالة الوفاة والعجز عن إكمال العمل بسبب الظروف الخاصة، وكذلك رفض العمل من قبل العامل أو الهروب، وهي مهمة لتقليص الخسائر التي قد يتكبدها المستقدم.وبين أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية أوضحت الجهود الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.وأوضح المحامي محمد بن عبد الرحمن الدبيان، أن إلزام التأمين على العمالة المنزلية يأتي من أجل حماية المساعدين المنزليين في مختلف الوظائف المنزلية مثل الخادمات، السائقين، وغيرهم.وبين أن المساعدين المنزليين هم من أكثر الفئات عرضة للحوادث وذلك بحكم طبيعة الأعمال التي يقومون بها من أجل العناية بمنازل وعائلات أصحاب العمل، "وهذا يعكس حرص ورعاية دولتنا الرشيد على حماية جميع المقيمين مع الحفاظ على حقوقهم والعلاقات التعاقدية لضمان وجود بيئة مناسبة للجميع".وتابع: المملكة في تشريعاتها وتحسينها المستمر للعلاقات التعاقدية وإدخال التقنية في ضبط مسلمات العقود، أصبحت من أفضل البيئات المنصفة لحقوق وواجبات العامل والتي تتوافق أولاً مع الشريعة من حسن التعامل وثانياً مع عادات وتقاليد المملكة المضيافة وثالثاً توافقها التام مع مشرعات حقوق الإنسان.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، حيث أشارت الوزارة إلى أنه اعتباراً من 1 فبراير 2024، ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.