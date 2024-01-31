انت الان تتابع الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسبّبت في نزوح 8 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 31 يناير 2024, 3:14 مساءً

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، اليوم "الأربعاء"؛ أن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبّبت في نزوح حوالي ثمانية ملايين سوداني. ودعا "غراندي" في بيان إلى توفير دعم عاجل لتلبية احتياجاتهم؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وقال: "سمعتُ قصصًا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش، لكن وسط هذا اليأس لمست أيضًا تصميم اللاجئين على المضيّ قدمًا إذا قدمنا لهم الدعم والفرص". وقدر متحدث باسم الأمم المتحدة في 21 ديسمبر "كانون الأول" الماضي، أن النزاع يشكّل أكبر أزمة نزوح في العالم.

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