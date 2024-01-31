انت الان تتابع هيئة التراث تفوز بجائزة باريس العالمية للتصميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت جوائز باريس للتصميم Better Future|Paris Design Awards ، العالمية عن فوز هيئة التراث بإحدى جوائزها لدورة هذا العام 2024م، وذلك بعد منح "معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان " الذي نظمته الهيئة في يونيو الماضي بمدينة الرياض، جائزة "التصميم الداخلي".

وجاء منح الجائزة للمعرض بعد تميزه في التصاميم المبتكرة المستوحاة من التراث الثقافي للحرف اليدوية بالمملكة، إضافة إلى جودة العرض وتميز الألوان وجمالية القطع التراثية التي حفل بها المعرض.

يشار إلى أن قطاع الحرف اليدوية أحد قطاعات التراث الثقافي الأربعة التي تشرف عليها هيئة التراث؛ بالإضافة إلى الآثار والتراث العمراني والتراث غير المادي.

وشهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الماضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، بحضور معالي نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث حامد بن محمد فايز؛ إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية بمشاركة عربية ودولية واسعة، كما حظي بعدد كبير من الزوار.