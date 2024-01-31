شكرا لقرائتكم خبر فوز 8 مرشحين بجائزة التميز في العمل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي عن فوز 8 مرشحين «جهات وأفراد» في الدورة الـ11 من الجائزة لعام 2023م، التي انطلقت في أكتوبر الماضي تحت عنوان (الشراكات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية) تماشيا من الجائزة مع مستهدفات الوطن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضو عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد. وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث، أنه تم استقبال طلبات الترشيح منذ بدء الإعلان عن انطلاقة الدورة، وبلغ مجموع الطلبات المسجلة عن طريق الموقع 1175 طلبا، وبعد تحديد الجهات المرشحة المستحقة للزيارات الميدانية والاطلاع على أعمالها عن كثب وبشكل مباشر، وبعد التأكد من التأثير المباشر لتلك الأعمال على حياة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وتحقيقها لأهداف العمل الاجتماعي التي تسعى الجائزة لترسيخها؛ فقد تم إجماع لجان التحكيم على فوز 8 مرشحين. أسماء الفائزين في الفروع الستة:

فرع التميز في الإنجاز الوطني (للجهات الحكومية) الشركة الوطنية للإسكان وصندوق تنمية الموارد البشرية. فرع التميز في الوقف الإسلامي (للجهات الوقفية) مؤسسة أوقاف محمد عبد الله الجميح. فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي (للجهات غير الربحية) مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية. فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي (للأفراد) الأمير سلطان بن سلمان مستشار خادم الحرمين الشريفين. فرع المسؤولية الاجتماعية (للشركات) شركة الاتصالات السعودية وشركة أسمنت حائل. فرع الاستدامة البيئية (للجهات والأفراد) الدكتور عبدالرحمن المشيقح.

كانت هذه تفاصيل خبر فوز 8 مرشحين بجائزة التميز في العمل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.