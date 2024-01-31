وش تغير ❔ أول حلقـات سلسلة تكشـف ملامـح رحـلـة التغييـر ✨ فـي #بلدية_محافظة_رفحاء pic.twitter.com/If3CHoB8uw

شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الحدود الشمالية تعزز برامج جودة الحياة في 20 حديقة برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية