شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

جهود مستمرة

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عدداً من القضايا الجنائية في عدة قطاعات بالمملكة.وبينت الهيئة أنه تم إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات، لاستيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي تعود ملكيتها للدولة، من خلال تسجيلها باسم شقيقه تم إيقافه وحصولهما على مبلغ 148 مليون ريال ناتج من بيع تلك الأراضي.وأكدت إيقاف موظف بإمارة إحدى المناطق لقيامه باستغلال كيان تجاري عائد لأحد أقاربه وترسية 16 مشروعاً من ذات الإمارة على الكيان بطريقة غير نظامية واستفادته الشخصية بمبلغ مليونين و655.071 ريال.كما قامت "نزاهة" بالتعاون مع "الداخلية" بإيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة، يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مليونين و896.179 من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.