أجهزة إنعاش قلبي بالمسجد النبوي

انتهت هيئة الهلال الأحمر السعودي من تركيب أجهزة إنعاش قلبي رئوي بأحدث التقنيات في المسجد النبوي الشريف، بهدف تعزيز السلامة وتوفير الرعاية الصحية للمصلين والزوار، وسجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد النبوي الشريف 13 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023.

ويتوزع 18 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد، ويتواجد 15 جهازا في الأبواب الرئيسة، وجهازان بالباب القبلي والساحة الشمالية الغربية، وجهاز بالسطح العلوي.

وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، خاصةً في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه، حيث تتمثل وظيفة هذه الأجهزة في توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، سعيًا لاستعادة نمط نبضه الطبيعي.

كما تعد الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المسجد النبوي الشريف جزءًا من منظومة متكاملة وشاملة تقدمها الجهات المعنية في سبيل ضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، والتعامل مع أي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة في أوقات الحاجة، وتوفير بيئة صحية آمنة.