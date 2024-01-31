شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": ضباب كثيف حتى صباح الخميس على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة اليوم، تضمنت ضبابًا كثيفًا.وتشمل تأثيرات الضباب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، على مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى يوم غدٍ الخميس الساعة العاشرة صباحًا.إلى ذلك، نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة.وأوضح أن تأثيراتها تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأُفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة.