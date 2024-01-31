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المعجب يتفقد نيابة الأحساء ويلتقي منسوبيها والمستفيدين

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تفقد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النيابة العامة بمحافظة الأحساء، والتقى أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود المشتركة، والتكامل بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية، لمعالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجل، خاصة قضايا الموقوفين منهم، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم، ورعاية حقوقهم المكفولة نظامًا عبر الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف.

والتقى المعجب عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.

وتعدُّ هذه الجولة امتدادًا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، للوقوف على العمل القضائي والنيابي بها، ولقاء مراجعي النيابة العامة، ومعالجة طلباتهم إنفاذا لتوجيهات القيادة في هذا الشأن.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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