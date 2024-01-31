المعجب يتفقد نيابة الأحساء ويلتقي منسوبيها والمستفيدين

والتقى المعجب عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
وتعدُّ هذه الجولة امتدادًا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، للوقوف على العمل القضائي والنيابي بها، ولقاء مراجعي النيابة العامة، ومعالجة طلباتهم إنفاذا لتوجيهات القيادة في هذا الشأن.
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