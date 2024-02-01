شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. موجة باردة في الحدود الشمالية والجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.ويشمل التنبيه حزم الجلاميد وطريف في الحدود الشمالية، والقريات ودومة الجندل في الجوف.