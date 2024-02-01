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تحت الصفر.. موجة باردة في الحدود الشمالية والجوف

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
ويشمل التنبيه حزم الجلاميد وطريف في الحدود الشمالية، والقريات ودومة الجندل في الجوف.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الحدود_الشمالية - #حزم_الجلاميد #طريف

للتفاصيل https://t.co/Qb3h1T8K04 #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/optoAA0oCj— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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