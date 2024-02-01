شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. موجة باردة في الحدود الشمالية والجوف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة على منطقتي الحدود الشمالية والجوف، تشمل تأثيراتها انخفاضًا في درجات الحرارة من صفر مئوية إلى 3 درجات تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
ويشمل التنبيه حزم الجلاميد وطريف في الحدود الشمالية، والقريات ودومة الجندل في الجوف.
ويشمل التنبيه حزم الجلاميد وطريف في الحدود الشمالية، والقريات ودومة الجندل في الجوف.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الحدود_الشمالية - #حزم_الجلاميد #طريفللتفاصيل https://t.co/Qb3h1T8K04 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/optoAA0oCj— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الحدود_الشمالية - #حزم_الجلاميد #طريف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 31, 2024
للتفاصيل https://t.co/Qb3h1T8K04 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/optoAA0oCj