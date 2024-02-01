شكرا لمتابعة خبر عن مستشار أسري: تحديد النسل يتعارض مع الأحاديث النبوية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المستشار الأسري والاجتماعي، أحمد المحمدي، إن الوضع المعيشي في المملكة لا يستدعى تحديد النسل، مؤكدا أن فكرة التحديد تتعارض مع الأحاديث النبوية.

وأضاف أن المملكة لا تعاني من الانفجار السكاني أو وجود مواطنين تحت خط الفقر مثلما تعاني بعض الدول، لذا فلا توجد حاجة تستدعى تحديد النسل، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “السعودية”.

وشدد على أهمية تثقيف الأسرة فيما يتعلق بالإنجاب، مضيفا أن فكرة تحديد النسل قديمة لكن غير سائدة في مجتمع المملكة، مؤكدا أنه ضد فكرة تحديد النسل لأنه يتناقض مع الأحاديث النبوية التي حثت على الإنجاب مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة”، و حديث آخر الذي قال فيه النبي “تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”.