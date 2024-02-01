مسح ميداني لـ93 منتج أرز بالأسواق

أجرت هيئة الغذاء والدواء دراسة مسحية لمنتجات حبوب الأرز في السوق المحلي تتعلق بوزن المنتج المدون على بطاقات الحبوب، ومقارنته بالوزن الفعلي. وشمل المسح الميداني 93 منتجا من خلال زيارة عدد من الأسواق المحلية الكبرى.

تحديات وحلول

استهدفت الدراسة منتجات الأرز بالأوزان «10 كلغ - 5 كلغ – 3 كلغ - 2 كلغ -1 كلغ»، وتم استخدام ميزان المعايرة المعتمد من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وكانت من أبرز التوصيات إمكانية دراسة تحديث لائحة 1003GSO لحبوب الأرز بناء على نسبة تفاوت 15%، وكذلك دعوة الشركات والمستثمرين في حبوب الأرز إلى إقامة ورش عمل، لمناقشة أبرز التحديات والحلول، والعمل على تنسيق زيارات ميدانية للمصانع ومستودعات التعبئة بالتعاون مع قطاع العمليات.

منتجات البن

درست هيئة الغذاء والدواء بطاقة منتجات البن السريع الذوبان، ومطابقتها مع اللائحة الفنية السعودية، ومدى الحاجة لمنح مهلة تطبيق لمنتجي ومستوردي المنتجات الغذائية. وأوضحت نتائج المسح مناسبة منح مهلة لمصنعي ومستوردي منتجات البن السريع الذوبان.

مشاريع للغذاء والداوء

- تقييم الوضع الراهن لتراكيب الأغذية محليا وعالميا

- تحليل الأغذية المتناولة ومدى جودة الدراسات

- إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمحتوى الأغذية

- قياس عوامل الخطورة التغذوية في المملكة

- دراسة الوضع الراهن للمكملات الغذائية

- تقييم استهلاك المنتجات الخالية من الجلوتين

- تحسين القيمة الغذائية للمنتجات ورفع مستوى الوعي