شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. "الخميس" بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بسبب يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة التعليم موعد بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لتكون يوم الخميس الموافق 15 فبراير بدلاً من يوم الاحد الموافق 18 فبراير، وذلك بسبب إجازة يوم التأسيس التي توافق الخميس 22 فبراير، ليكون عدد أيام الاختبارات 5 أيام.

على أن تكون بداية الفصل الدراسي الثالث موعداً للاختبارات البديلة، في حال الحالات المرضية للطلاب والطالبات وكافة الأعذار الأخرى المقبولة، مع أهمية عدم تحويل الاختبارات النهائية إلى اختبارات عن بُعد. مواصفات الاختبارات وطالبت وزارة التعليم من خلال دليل الاختبارات على أهمية تنوع الأسئلة وتكافؤها كمًا وكيفًا، وأن تكون شاملة لموضوعات مقرر الفصل الدراسي، مع أهمية توفر مواصفات أساسية في الاختبارات لتؤدي الغرض منها على الوجه المطلوب، ومنها الصدق والثبات والموضوعية والعدالة والواقعية وسهولة التطبيق والتصحيح والتمييز . أعذار عدم أداء الاختبارات في حين منحت وزارة التعليم إدارات التعليم معالجة حالات الطلاب الذين تمنعهم ظروفهم من أداء الاختبارات في المدرسة بأعذار مقبولة، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات التي وضعتها الوزارة لضمان سير وسلامة الاختبارات، وذلك لعدد من الحالات المتمثلة في الطالب الموقوف في السجن أو الإصلاحية يختبر خلال فترة انعقاد الاختبارات، والطالب المريض ذو الظروف الطارئة أو المزمنة، وتمنعه ظروفه الصحية من الحضور للاختبار؛ تجرى اختباراته في مقر تنويمه، والطالب من ذوي الإقامة الطويلة في المنزل لظروف مرضية شديدة أو معدية، ومن هم بحاجة إلى متابعة مستمرة في المنزل، ويعرضهم الخروج للخطر وحالاتهم تحت إشراف إحدى المستشفيات ولديهم تقريراً معتمداً، والدارسون المرابطون على الحدود، والطالب الذي يتعرض لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي. تأجيل الاختبار بموافقة خطية من مدير التعليم وأوضح الدليل بأنه لمدير التعليم - بموافقة خطية منه تقدير الظروف الطارئة، التي تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات، بسبب السيول وما شابه وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث يحدد اختبار مواد أيام الغياب في وقت مناسب للطالب، أو يؤجل إلى موعد الاختبار البديل، إضافة إلى أهمية تفعيل برنامج تقديم الخدمات التعليمية للطلاب المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات ومن في حكمهم، والاستفادة من الاختبارات الإلكترونية لهذه الفئة، وللطلاب الخاضعين لجلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.

يشار إلى أن الوزن النسبي للفصل الدراسي الثاني يمثل 35% من نسبة الفصول الدراسية الثلاثة، ونسبة الوزن النسبي للفصل الدراسي الأول 25% و40% في الفصل الدراسي الثالث، وفي المرحلة الثانوية تم تخصيص 60% كدرجة لأعمال السنة من الوزن النسبي و40 درجة للاختبار النهائي لكل مقرر دراسي.

