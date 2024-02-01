شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين المرور والبلدية لتطوير الطرق والسلامة المرورية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد اليامي، ومدير إدارة مرور النعيرية العقيد نايف الشمري، وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية وإدارة المرور، مؤخرًا، بجولة على عدد من المواقع بمداخل وأحياء المحافظة التي تعمل على تطويرها البلدية. متابعة أهم المشاريع القائمة وتضمنت الجولة الوقوف على أعمال عدد من مشاريع البلدية القائمة، ومنها أعمال السفلتة والأرصفة وتركيب الإنارة بأحياء الربيع والخليج، وجهود البلدية في تسهيل الحركة المرورية وتطوير التقاطعات والدوارات، لرفع كفاءة الطرق وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.

تعزيز التعاون بين البلدية وإدارة المرور وأوضح المهندس محمد اليامي بأن الجولة الميدانية تأتي سعياً لتعزيز أوجه التعاون بين البلدية وإدارة المرور، فيما يخدم الصالح العام بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تطوير ومعالجة عدد من التقاطعات الحرجة بالشوارع الرئيسية والداخلية للأحياء السكنية ومداخل المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وإيجاد حلول مناسبة لها، وذلك وفق ما حددته لجنة السلامة المرورية بالمحافظة.

وفي نهاية الجولة شدّد رئيس البلدية على ضرورة رفع نسبة الإنجاز للمشاريع القائمة والتأكيد على جودة الأعمال وأهمية تطبيق برامج جودة الحياة، ومفهوم أنسنة المدن فيها.

ومن جهته ثمَّن مدير إدارة المرور العقيد نايف الشمري جهود البلدية في استكمال إنشاء الدوارات بمداخل المحافظة وشوارعها الرئيسية، وكافة المشاريع التي تسهم في انسيابية الحركة المرورية.