شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والعراق يستعرضان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية العراقية

العلاقات السعودية الإيرانية

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق، وسبل تعزيزها وتطويرها.هذا إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وكان تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.هذا إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.