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المملكة والعراق يستعرضان سبل تعزيز العلاقات وتطويرها

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والعراق، وسبل تعزيزها وتطويرها.

العلاقات العراقية

هذا إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وكان تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان.

العلاقات السعودية الإيرانية


وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.
هذا إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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