شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يطلع على عرض تفصيلي لـ"تطوعنا يزدهر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى محافظ القطيف المكلف إبراهيم الخريف، اليوم الخميس، في مقر المحافظة، رئيس مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة بركات الصلبوخ، وعددًا من منسوبي المركز المشرفين على تنظيم فعاليات اليوم السعودي العالمي للتطوع 2023.



واطلع الخريف خلال اللقاء، على عرض مرئي مفصّل عن سير الفعاليات التي أقيمت على مدى يومين تحت شعار "تطوعنا يزدهر"، ضمن الملتقى السنوي للعمل التطوعي والجهود التي بذلها المركز والجهات المشاركة طوال أيامها التي استقطبت آلاف الزوار.



إبراز جهود مختلف الجهات بالعمل التطوعي

وأكد أن كافة الجهود التي بذلت وأتاحت الفرصة لإبراز ما تقوم به الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية والأهلية والطاقات الفاعلة للمتطوعين في هذا المحفل، هي محل ثناء وتقدير، وتساهم في تشجيع العمل التطوعي في المملكة، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع.

وهو ما يلبي طموحات القيادة الرشيدة أيدها الله- ورؤيتها السديدة 2030، في الوصول إلى مليون متطوع، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية العمل التطوعي، وما تؤكد عليه التوجيهات المستمرة لأمير المنطقة ونائبه.



من جهته عبّر الصلبوخ أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء ومنسوبي المركز، والجهات المشاركة، عن شكره على الدعم اللامحدود والمستمر طوال أيام الفعاليات، والذي لمسه الجميع من محافظ القطيف لإنجاح هذا المحفل، ولكافة الجهات الحكومية والخدمية والاجتماعية في المحافظة، لمساهمتهم وجهودهم الفاعلة.