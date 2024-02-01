شكرا لمتابعة خبر عن مساند تكشف عن شروط تعديل مدينة القدوم للعمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت منصة مساند أنه يمكن لمستقدمي العمالة المنزلية من الخارج، إن يقوموا بتعديل مدينة القدوم، من خلال اتباع بعض الخطوات.

وأكدت مساند أنه يجب اولًا إلغاء الطلب الأول، وتقديم طلب جديد، مرفق به جهة القدوم الجديدة، مع دفع مبلغ 2000 ريال رسوم التأشيرة في حال تقديم طلب جديد قبل الاسترداد.

وتابعت أنه يكون هناك رسوم تكلفة الخدمة الإلكترونية بقيمة 150 ريال، غير شامل الضريبة المضافة، وذلك في حال كان التقديم إلكترونيًا عن طريق مساند.