شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يصدر تعليمات مهمة لسلامة الأطفال داخل المنازل والان نبدء بالتفاصيل

#الدفاع_المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/HXMY3coLeg— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) #الدفاع_المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/HXMY3coLeg — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 1, 2024

سلامة الأطفال داخل المنازل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل.وشددت على عدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، والتقيد باشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت ضرورة تغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال.هذا بالإضافة إلى عدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.