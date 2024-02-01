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"الدفاع المدني" يصدر تعليمات مهمة لسلامة الأطفال داخل المنازل

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل.
وشددت على عدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، والتقيد باشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
#الدفاع_المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/HXMY3coLeg— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

سلامة الأطفال داخل المنازل

وأكدت ضرورة تغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال.
هذا بالإضافة إلى عدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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