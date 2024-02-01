ولي العهد يُعلن تأسيس شركة آلات لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شركة “آلات” لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات. أهداف “آلات”: تصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية في 7 مجالات استراتيجية: الصناعات المتقدمة أشباه الموصلات الأجهزة المنزلية الذكية الصحة الذكية الأجهزة الإلكترونية الذكية المباني الذكية الجيل الجديد من البنية التحتية

تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي

تمكين القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية

تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة

التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية فوائد “آلات”: دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة

رفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات

استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة

مساهمة مباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030

إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية

تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة تتماشى “آلات” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في: التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً

تعزيز سلاسل الإمداد المحلية

تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030

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