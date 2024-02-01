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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مستهدفات رؤية 2030.. إطلاق ملتقى التحول الرقمي للأمن العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم، أعمال ملتقى التحول الرقمي للأمن العام تحت شعار (التحول الرقمي مسؤولية الجميع)، بحضور مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
ونقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - حفظه الله - وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول الرقمي.
ونقل الفريق البسامي تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية - حفظه الله - وتمنياته بنجاح الملتقى، وأن تـكون توصياته متواكبة مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو التحول الرقمي.